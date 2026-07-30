Zonguldak'ta Pat Pat Kazası: 5 Yaralı
Alaplı'da devrilen tarım aracında 5 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yenidoğanlar köyünde tarla yolunda ilerleyen kadın sürücü Ş.Y. idaresindeki tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.Ö, B.K, K.Ö. ve A.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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