Zonguldak'ta poğaça yiyen öğrenci, Hakan Sağlam'ın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Zonguldak'ta poğaça yiyen öğrenci, Hakan Sağlam'ın Heimlich manevrasıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'taki Yayla Ortaokulu'nun bahçesinde poğaça yiyen 8. sınıf öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi. Beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam'ın Heimlich manevrasıyla soluk borusuna kaçan poğaça parçası çıkarıldı, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Zonguldak'ta poğaça yediği sırada boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye uygulanan Heimlich manevrası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yayla Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam, okul bahçesinde poğaça yiyen 8. sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.
Öğrencinin yanına gelen Sağlam, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun yediği poğaça parçasının soluk borusundan çıkmasını sağladı.
Sağlam'ın müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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