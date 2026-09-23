Zonguldak\'ta sağanak Çaydamar\'ı vurdu, Küçük Sanayi Sitesi\'ni su bastı

İŞYERLERİNİ SU BASTI

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış devam ediyor. Çaydamar Mahallesi'ndeki Kokaksu Deresi yükselerek taşma noktasına geldi. Yağmur suları nedeniyle Çaydamar'da bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işyerlerini su basarken, bir su depolama tesisinin korkulukları yıkılarak dereye düştü. Ağaç, taş ve moloz parçaları suların aktığı yola saçıldı. Öte yandan aynı mahallede bulunan bir evin önüne toprak aktı.

4 ŞERİTLİ YOLU SU BASTI

Kentte yağmur etkisini artırınca Kozlu Sahil yolundaki rögarlar tıkandı, 4 şeritli yolu su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşarken, belediye ekipleri rögarları açarak suyun tahliyesini sağladı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlenince de sokak aralarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sokaklarda da su birikince yollar göle döndü.

Ali Sencer ARSLAN- Öznur GÜNEŞ/ ZONGULDAK,