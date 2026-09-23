Zonguldak\'ta sağanak Çaydamar\'ı vurdu, Küçük Sanayi Sitesi\'ni su bastı

Zonguldak'ta sağanak Çaydamar'ı vurdu, Küçük Sanayi Sitesi'ni su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Çaydamar Mahallesi'ndeki Kokaksu Deresi taşma noktasına geldi, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işyerlerini su bastı. Kozlu Sahil yolunda rögarlar tıkanınca 4 şeritli yolu su bastı, sürücüler ilerlemekte zorlandı.
İŞYERLERİNİ SU BASTI
Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış devam ediyor. Çaydamar Mahallesi'ndeki Kokaksu Deresi yükselerek taşma noktasına geldi. Yağmur suları nedeniyle Çaydamar'da bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işyerlerini su basarken, bir su depolama tesisinin korkulukları yıkılarak dereye düştü. Ağaç, taş ve moloz parçaları suların aktığı yola saçıldı. Öte yandan aynı mahallede bulunan bir evin önüne toprak aktı.
4 ŞERİTLİ YOLU SU BASTI
Kentte yağmur etkisini artırınca Kozlu Sahil yolundaki rögarlar tıkandı, 4 şeritli yolu su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşarken, belediye ekipleri rögarları açarak suyun tahliyesini sağladı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlenince de sokak aralarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sokaklarda da su birikince yollar göle döndü.
Ali Sencer ARSLAN- Öznur GÜNEŞ/ ZONGULDAK,
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