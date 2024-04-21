Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Gülüç beldesindeki sosyal tesislerin karşısında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Barış K, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak yaralandı.
İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan 3 şüpheli de operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.
Meizu, akıllı telefon operasyonlarını sonlandıracağını duyurmasına rağmen, Meizu 21X modeliyle amiral gemisi serisini genişletmeye hazırlanıyor. Çinli kaynaklara göre, Meizu 21X, Meizu için Fuzhikang Precision Electronics tarafından üretilen ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirilen bir telefon olacak. Ayrıca, 66W hızlı kablolu şarj özelliği ve 5500mAh batarya kapasitesiyle geleceği belirtiliyor. Meizu, yeni modelin teknik özellikleri, fiyatlandırma ve lansman tarihi hakkında henüz bilgi vermedi.
Uğur Dündar, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ve kardeşi Dilara Gülatan'ın kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdıklarını sosyal medyadan paylaştı. Dündar, daha önce yaptığı açıklamada, Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı hiç tanımadığını ve Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı test ile babalık durumunun var olmadığının ispatlandığını belirtmişti. Mahkeme tarafından çıkarılan yayın yasağı kararı nedeniyle Dündar, elimdeki belgeleri şimdilik açıklamadığını belirtti.
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Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ancak kazanamadı. Peker, seçim sürecinden sonra yaptığı açıklamada siyasetin herkesin hakkı olduğunu ve kaybetmekten çekinmediğini belirtti. Aday olduğu takdirde Safranbolu'yu kültür kenti yapmayı hedeflediğini söyleyen Peker, her zaman kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.
Kena Bridge of Spirits oyununun Xbox platformuna taşınacağı, oyunun derecelendirilmesiyle ortaya çıktı. Ember Lab tarafından geliştirilen oyun, PlayStation'a özel olarak çıkmıştı ve büyük beğeni toplamıştı. Xbox kullanıcıları da artık bu benzersiz maceraya katılabilecek.
Düzce'de fırtınanın etkisiyle aydınlatma direğindeki ampul patladı. Vatandaşlar tarafından söndürülen alev alev yanan ampul, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan şüpheliler operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.
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