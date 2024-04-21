Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı

Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Gülüç beldesindeki sosyal tesislerin karşısında iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda Barış K. silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Barış K'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

21.04.2024 00:13
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gülüç beldesindeki sosyal tesislerin karşısında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Barış K, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

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