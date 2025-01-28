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Zonguldak'ta sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis tabakası dron ile havadan da görüntülendi.

Şehir merkezinde hafta başından itibaren etkili olan sis, şehirde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sabah saatlerinde denizin üzerini kaplayan sis, gün ilerledikçe şehir merkezine de yayıldı. Sıcaklığın 11 dereceye kadar düştüğü kentte, sisin oluşturduğu manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, sisin Zonguldak'ın doğal güzelliklerini öne çıkardığı gözlendi. Zonguldak'ta sisin oluşturduğu manzaralar, şehrin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.