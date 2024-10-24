Zonguldak'ta Sisin Etkisi Arttı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Sisin Etkisi Arttı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye düştü, sürücüler dikkatli ilerliyor.

24.10.2024 08:39
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Zonguldak'ta sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde sis etkili olurken sürücüler kontrollü ilerledi.

Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sis oluştu.

Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Zonguldak\'ta Sisin Etkisi Arttı
Kaynak: İHA

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