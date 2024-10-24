Zonguldak\'ta Sisin Etkisi Arttı

Zonguldak'ta sis etkili oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde sis etkili olurken sürücüler kontrollü ilerledi.
Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sis oluştu.
Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla sürücüler kontrollü olarak ilerledi.
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