Zonguldak'ta Takla atan Araç 6 Kişiyi Yaraladı

15.05.2026 22:27
Zonguldak'ta takla atan otomobil, park halindeki araca ve bankta oturan çocuklara çarparak 6 kişiyi yaraladı.

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Göktepe kavşağında H.Y. idaresindeki 67 TL 973 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki araca ve bankta oturan çocuklara çarptı.

Kazada sürücü ile 5 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

