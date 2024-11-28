Zonguldak\'ta Tır Çarpması: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ç.K'nin kullandığı 67 AEG 201 plakalı tır, Bülent Ecevit Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim P'ye (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan İbrahim P. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim P, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Güzergahta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.