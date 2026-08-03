Zonguldak\'ta TOKİ Projesi Temeli Atıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 367 konut ve 8 iş yerinden oluşan TOKİ projesinin temel atma töreni yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eser siyasetinin millete verilen sözün, alın terinin ve samimiyetle yürütülen hizmet anlayışının en güçlü karşılığı olduğunu belirtti.

Çağlayan, 367 konut ve 8 iş yerinden oluşan TOKİ projesinin yapım çalışmalarının başlanmasının ilçe adına büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her atılan temel, vatandaşımızın daha güvenli yarınlara kavuşmasının ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sahadaki en güçlü göstergelerinden biridir. Emeğin eserle buluştuğunu görmek bizler için ayrı bir gurur ve mutluluktur çünkü bizim siyasetimizin merkezinde söz değil, eser, hizmet ve millet vardır. Durmadan, yorulmadan, eser ve hizmet siyasetimizle Zonguldak'ımız için çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."