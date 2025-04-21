Zonguldak\'ta Usulsüzlük Soruşturması: 10 Gözaltı

ZONGULDAK'ta eski Devrek Belediyesi personeline yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 'Usulsüzlük, zimmete geçirme ve ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında eski Devrek Belediyesi personeline yönelik operasyon düzenledi. Eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, eski Başkan Yardımcısı R.K., eski Özel Kalem Müdürü R.K. eski Muhasebe ve Mali İşler Müdürü N.K.Ç., eski İnsan Kaynakları Müdürü T.U., eski Satın Alma personeli E.K., eski Mali İşler Müdür Vekili İ.K. ile eski tahsilat birimi personeli U.K. ile T.K. ve N.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, Devrek Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.