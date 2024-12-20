Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Ereğli'de 2 ayda 26 zanlı yakalandı, 5'i tutuklandı. Uyuşturucu madde ele geçirildi.

20.12.2024 11:16
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Kentte son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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