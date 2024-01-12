Zonguldak\'ta Uyuşturucu Ticareti Davasında Tahliye Kararı

ZONGULDAK'ta, uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla suç örgütü kurduğu, üye olduğu veya örgüte yardım ettiği iddia edilen 17'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, 4'üncü günde de devam etti. Duruşmada verilen ara kararda Ejder İleri (49), Batuhan Yıldırım (19), Emre Köse (27) ve Selahattin Köse (31) hem örgüt kurma ya da üye olma hem de uyuşturucu ticareti yapma suçlarından tahliye edildi. Diğer tutuklu sanıkların mevcut durumu devam ederken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Zonguldak'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 5 Mayıs'ta 4 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik 'kökünü kurutma' operasyonu düzenlendi. 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda; Emircan İleri'nin lideri olduğu öne sürülen uyuşturucu satmak amacıyla kurulmuş örgüte üye olduğu iddia edilen 32 kişi eş zamanlı baskınlarla yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece örgüt lideri olduğu iddia edilen Emircan İleri ile birlikte çete üyesi olduğu öne sürülen Yüksel Kocasoy (59), Batuhan Yıldırım (21), Bircan İleri (72), Ejder İleri (49), Emre Köse (27), Erçin Taşçıoğlu (43), Gökhan Türkmen (34), Mehmed Çakır (29), Mert Dikici (28), Ogün Akbulut (32), Ömer Etçioğlu (47), Selahattin Köse (31), Serdar Kuyucu (40), Ufuk Sarıkaya (37) ve Yıldırım Üçer (47) tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuksuz sanıklardan 2'si ise işledikleri başka suçlardan dolayı tutuklandı. 9 Ocak'ta başlayan yargılamada, polis ifadesinde örgüt şemasını açıklayan ancak mahkemede ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyleyip duyduğu dedikoduları anlattığını ifade eden Hüseyin Pirecioğlu (44) da duruşma sonunda tutuklandı. Dosya kapsamında tutuklu sanık sayısı 17'ye yükseldi.

TIR'IN LASTİĞİNDE BULDUĞU UYUŞTURUCUYU ALMIŞ

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde salı gününden bu yana görülen dava 4'üncü gününde de devam etti. Duruşma 22 tanığın dinlenmesiyle başladı. Olay günü Selahattin Köse ile buluştuğunu, yanından ayrılınca da polislerin kendisini yakaladığını söyleyen tanık Z.Y., önce üstünden çıkan uyuşturucuyu Köse'den aldığını söyledi. Söz alan Köse, uyuşturucuyu Z.Y.'nin kendisine getirdiğini söyledi. Köse'nin iddiası ve üstünden çıkan metanfetamin sorulan Z.Y., "Selahattin suçlamadan kurtulmak için adımı söylemektedir. Kendi yandı beni de yakmak istiyor. Ben yoldan geçerken yerde folyo üzerinde gördüm. Merak edip aldım" dedi. Heyetin 'Her gördüğünü alır mısın?' şeklindeki sorusuna ise Z.Y., "Çok farklı paketlenmişti. Akaryakıt istasyonlarının karşısında TIR'ın ön lastik kısmında buldum" cevabını verdi.

SAVCI TAHLİYE TALEP ETTİ

Tanıkların ardından savcı, örgüt kurma, üye olma veya örgüt adına suç işleme iddiasıyla dava açılmış olsa da sanık ve tanık beyanları dikkate alındığında suç vasfının sanıklar lehine değişme ihtimali bulunduğu değerlendirilerek Bircan İleri, Ejder İleri, Batuhan Yıldırım, Emre Köse, Selahattin Köse ve Gökhan Türkmen'in tahliyelerini, diğer sanıkların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu için tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

Tahliye durumlarını değerlendiren mahkeme heyeti, 2,5 saatlik aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı veya madde kullanıldığı alanlarda umuma açık yerlerin belirlenmesi için keşif yapılmasına karar verdi. Heyet, Ejder İleri, Batuhan İleri, Selahattin Köse ve Emre Köse'nin her iki suçtan da tahliyesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.