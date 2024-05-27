Zonguldak'ta Kamyonun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kamyonun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Kamyonun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı Mine Çetinoğlu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrollerde Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü ise gözaltına alındı. Kazanın etkisiyle çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

27.05.2024 10:51
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Zonguldak'ta yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bülent Ecevit Caddesi'nde, M.K'nin (39) kullandığı 26 PT 046 plakalı kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Çetinoğlu'na (59) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Çetinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

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