Zonguldak'taki Madenci Heykeli Orijinal Rengine Geri Döndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'taki Madenci Heykeli Orijinal Rengine Geri Döndürüldü

Zonguldak\'taki Madenci Heykeli Orijinal Rengine Geri Döndürüldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan ve tepkilere neden olan madenci heykeli, orijinal bronz rengine geri döndürülmek için kazıma işlemine tabi tutuldu. Heykel, 2020'de yol düzenlemesi sırasında yeri değiştirilerek refüjün içine konulmuştu. Heykelin üzerindeki yağlı boya, belediye ekipleri tarafından kazınarak orijinal rengine döndürüldü.

16.05.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yaklaşık iki yıl önce boyanan ve tepkilere neden olan madenci heykelinin orijinal olan bronz rengine geri döndürülmesi için kazıma işlemi yapıldı.

Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına yapılan heykel, 2020'de yol düzenlemesi sırasında yeri değiştirilerek kavşaktaki refüjün içine konuldu.

Bronz heykel, zaman içerisinde zarar gördüğü gerekçesiyle 27 Ekim 2022'de belediye tarafından yağlı boyayla boyandı. Madencinin eli ve yüzü siyah, kıyafetleri mavi, bareti ve çizmesi de sarı boyayla renklendirildi. Çizme ise daha sonra siyaha boyandı.

Boyanan haliyle bir dönem tepki çeken madenci heykelinin boyası, yaklaşık iki yıl sonra belediye ekipleri tarafından kazıma işlemi yapılarak orijinali olan bronz rengine döndürülmeye çalışıldı.

Ekipler heykelin üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıdı. Kazınan heykelde eski boya kalıntıları olduğu görülürken baretteki sarı boya aynı bırakıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Kozlu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'taki Madenci Heykeli Orijinal Rengine Geri Döndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:51:58. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'taki Madenci Heykeli Orijinal Rengine Geri Döndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement