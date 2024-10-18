Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak\'tan kısa kısa

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında ağırladı.

18.10.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında ağırladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Ziyarete Meşrutiyet Mahallesi muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Kılav, Saraycık köyü muhtarı Esengül Altun, Kabalaklı köyü muhtarı Yakup Avcı, Mithatpaşa Mahallesi muhtarı Murat Köse, Yeni Mahallesi muhtarı Tahsin Koca ile İdare ve Denetim Müdürü Halil İbrahim Danacı katıldı.

- Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan Muhtarlar Günü mesajı

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü ilan ettiğini anımsatarak, yerel yönetimlerin önemine değindi.

Muhtarların, halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğüne işaret eden Ulupınar, "D?m?kr?si zincirinin ilk h?lk?sını ?luştur?n muht?rlık t?şkil?tı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir." ifadelerini kullandı.

-Devrek'te muhtarlar protokol üyeleriyle buluştu

Devrekli Muhtarlar Derneği üyeleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, programda yaptığı konuşmada, kamu kurumları temsilcileri ve muhtarın her noktada üstün vazife anlayışıyla çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak zorunda olduklarını aktaran Evlice, bu anlayışla hizmet eden muhtarlara teşekkür etti.

Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkcı da demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlığın önemine işaret ederek, devlet ile halk arasında köprü vaziyeti gören muhtarların, halkın huzur ve refahını sağlamak için gece gündüz çalıştığını bildirdi.

Devrek Öğretmenevi'ndeki programa, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Osman Hacıbektaşoğlu, Muhtarlar Günü, Yerel Haberler, zonguldak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:35:58. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.