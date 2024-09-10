Zonguldak'ta Kaçak Madencilikle Mücadele - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kaçak Madencilikle Mücadele

Zonguldak\'ta Kaçak Madencilikle Mücadele

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocağı faaliyetlerini sonlandıracaklarını belirterek, kaçak madencilikle geçinenlere iş bulacaklarını söyledi. Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocaklarına yönelik yapılan denetimlerde kapatılan ocak sayısını ve ele geçirilen kaçak kömür miktarını açıkladı. Ayrıca, kaçak ocak işletenlere verilen cezasızlık durumunun sona erdiğini belirtti.

10.09.2024 21:18
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocağı faaliyetlerini sonlandıracaklarını belirterek, "Kaçak madencilikten geçinen her kim ise ona iş bulacağız. Bu geçimle izah edilecek bir konu değildir. Tamamen gündemimizden kalkması için kararlıyız." dedi.

Hacıbektaşoğlu, Valilik binasındaki genel asayiş ve güvenlik toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, kaçak maden ocaklarının kente özgü bir mesele olduğunu söyledi.

Kaçak maden ocaklarına yönelik 1 Temmuz- 9 Eylül tarihlerinde 167 denetim yapıldığını, 96 kaçak ocağın kapatıldığını, 66 adli ve idari işlem yapılarak 61 ton kaçak kömür ele geçirildiğini bildiren Hacıbektaşoğlu, "Bu konuda geçmiş yıllarda alınan tedbirler, mevzuat değişikliklerini de göz önüne alarak önceki ay kapsamlı toplantı yapmıştık. Arkadaşlarımız teknik çalışmalarını devam ettirdiler. Bu çalışma da son aşamasına geldi." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, amaçlarının kaçak maden faaliyetlerinin sonlandırılması olduğunu vurgulayarak, "Buna toleransımız yoktur, bunun açıklanabilir tarafı yoktur. Bugüne kadar mevzuatımıza uygun olarak, uygulamada yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler ve uygulamayı gözden geçiriyoruz. Uygulamanın kaçak maden faaliyetleriyle daha etkin mücadeleyi sağlayacağını, yardımcı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin kaçak ocak işletenlere adli ceza verilmemesine ilişkin sorusuna Hacıbektaşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Esasında bir kanun değişikliği olmadı. Kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla uygulamada cezasızlık durumu ortaya çıkmıştı ancak en son burada yerel mahkemenin bu konuda kaçakçılığı cezasız bırakıp Kabahatler Kanunu'na göre cezalandırılması yönünde verdiği karar, Yargıtayda bozuldu. Yargıtay burada cezasızlığın olamayacağını, Orman Kanunu'na göre cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Dolayısıyla yargı uygulamasıyla ortaya çıkan bu durumu tekrar Yargıtay verdiği bir kararla düzeltilmiş oldu."

Son verilen yargı kararına göre cezasızlık durumunun ortadan kalktığına dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, "Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldığında kaçakçılıkta kullanılan malzemenin müsadere edilememesiydi, dolayısıyla bu da giderilmiş oldu. Savcılarımız, soruşturma makamları son verilen kesinleşmiş yargı kararına göre işlem yapacaktır. Şu anda sorun giderilmiş oldu gibi görünüyor, takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, "Kaçak madencilikten geçinen her kim ise ona iş bulacağız. Bu konuda çok açığız. Bu geçimle izah edilecek bir konu değildir. Tamamen gündemimizden kalkması için kararlıyız." dedi.

Kaynak: AA

Osman Hacıbektaşoğlu, Madencilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Maden, Son Dakika

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