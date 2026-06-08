Zor Vadisi: Doğa Tutkunlarının Gözdesi - Son Dakika
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Zor Vadisi: Doğa Tutkunlarının Gözdesi

08.06.2026 14:28
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Iğdır'daki Zor Vadisi, yaz çiçekleri ve doğal güzellikleriyle dağcılığı destekliyor.

Iğdır'ın yaklaşık 2 bin 500 metre rakımında bulunan Karaçomak köyü sınırlarındaki Zor Vadisi, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Zor Dağı'nın yamacındaki vadi, yaz mevsiminde farklı renklerde açan çiçekleri, yemyeşil doğası ve dereleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Zirvesinde kar ve vadide bahar çiçekleri bulunan bölge, kentin dağcılık turizmine de katkı sağlıyor.

Bölgeye gelen doğa tutkunları ve dağcılar, güzel manzaralar eşliğinde gezinti yapıyor.

Kar ve bahar çiçeklerinin bir arada olduğu vadi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

Turizm, Güncel, Yaşam, Iğdır, Çevre, Doğa, Son Dakika

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