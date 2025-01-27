Zorlu Hava Şartlarına Rağmen Terörle Mücadele Devam Ediyor

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), zorlu hava şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonlarından fotoğraf paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Zorluklara karşı her daim mücadele! Kahraman komandolarımız, zorlu hava şartlarına rağmen teröristle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor' notuyla fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, askerlerin zorlu kış şartlarında görev yaptığı fotoğraflara yer verildi.