Zorunlu Sigortada Engellilere İndirim

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(ANKARA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine engelliler için indirim uygulanması fıkrası eklendi.

Buna göre; "Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde %20'ye kadar indirim uygulaması getirebilir" fıkrası eklendi.