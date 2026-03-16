Zuhal Böcek'ten Gökhan Açıklamaları

'GÖKHAN'A GÜVENMEDİĞİM İÇİN DAHA ÖNCE BANA EV ALMASINI İSTEMEDİM'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek, oğlu adına alınan evin nasıl alındığına ilişkin ifade verdi. Zuhal Böcek, "Gökhan'la eski eşi Zeynep'in iletişimi kesilmediği ve ciddi cevaplar alamadığım için kötü bir hamilelik süreci geçiriyordum. Yurt dışındaki ablam bana maddi destek oluyordu. Benim bir evim vardı. Kendim kirada oturuyordum. Ablama maddi sıkıntılarım olduğunu ve Gökhan'la olanları açıklamak zorunda kaldım. O da bana destek oldu. Ablam benim adıma olan daireyi satın alabileceğini söyledi. Hamileydim ve 2 çocuk annesi olacaktım. Kirada oturmak istemiyordum. Gökhan'a güvenmediğim için daha önce ev almasını istemedim. Öyle bir hedefim de yoktu, ben kendi birikimini kendi yapan biriyim. Ablam benim evimi aldıktan sonra gidip yeni bir ev satın aldık. Ev inşaat halindeydi. Ev için bankaya sadece imza atmaya gittim. Maddi problemler yüzünden Gökhan'la Zeynep'in boşanmalarında sıkıntılar olduğunu biliyordum. Avukat ömür boyu oturma izni gibi bir madde yapabileceğimizi söylemişti ve yaptık" dedi.

'ESKİ EŞİNE VE BELEDİYEDEKİ KIZ ARKADAŞINA DA ARABA ALDI'

Araç alım ve satımlarıyla ilgili savunma yapan Zuhal Böcek, "Kendime ait bir aracım vardı. Değiştirmeye karar verdik. Boyum uzun olduğu için arabam küçük gelmeye başladı. Gökhan da değiştirebileceğimizi söyledi. Eski eşine ve belediyedeki kız arkadaşına daha önce araç aldığı için bir problem görmedim. Gökhan'ın aldığı araç doğum hediyesi olarak alındı diyebilirim. Gökhan'ın alacağını biliyordum ve paranın nereden geldiğini sorgulamadım" diye konuştu.

'GÖKHAN ANNESİ VE BABASININ YARDIMIYLA GEÇİNİR'

Gökhan Böcek'e yönelik, 'Yüzde 10 ile geçinen ezik ve Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla' ifadelerinin kendisine ait olup olmadığının sorulması üzerine Zuhal Böcek, "İddianamedeki mesajlar bana ait. Ben kendi birikimlerimi kullanıp ev araba almaya çalışırken Gökhan'ın eski eşine ev ve para verdiğini öğrenince sinirlendim. Mesajlarda da kızmamın sebebi budur. 'İyi yapmışsın' diyecek halim yoktu. Gökhan annesi ve babasının yardımıyla geçinir. Babası zaten gayet varlıklı biri. Bir villa projesi olduğunu biliyorum sadece. Ama ne iş yaptığını gözümle görmedim" dedi.

'BU DAVANIN MAĞDURU OLMAM GEREKİRDİ'

Davanın tutuklu sanıklarından eski il emniyet müdürü İlker Arslan, duruşmadaki savunmasında, 31 yıl devlete hizmet ettiğini, bu süreçte hiçbir zaman kendisine yönelik en ufak bir imada dahi bulunulmadığını kaydetti. İlker Arslan, "5 yıl boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı yaptım. 3 defa FETÖ tarafından kumpasa uğradım. Mesleki hayatım boyunca bu kumpaslardan hiç bahsetmedim bile. Bu kadar göreve rağmen gururla söyleyebilirim ki; hala bir evim yok. Hala Ankara'da kirada oturuyorum" dedi.

Arslan, "Tutuklanmama neden olan 2 ifade ben gözaltına alınmadan iki gün önce alınmış. Bu ifadeleri verenlerden biri beni hiç tanımadığını ve görmediğini söylüyor. Diğer kişinin ifadesinde de benim adımla para istendiği ancak göndermediği, beni tanımadığı söyleniyor. Bu kişilerle beni ilişkilendirilecek bir para trafiği, görüşme yoktur. Haberdar değilsem o zaman benim bu davanın şüphelisi değil, mağduru olmam gerekirdi. Ben görevdeyken bile 3 defa başsavcımızın adını kullananlara yönelik operasyon yaptım" diye konuştu.

4 yıllık görev süresinin 3'üncü yılında Üsküp'ten beklenmedik şekilde Antalya'ya atandığını aktaran Arslan, "Antalya'da sivil olarak tek tanıdığım Fazlı Ateş'tir. Ankara'daki arsamın satışı için 5 milyona Fazlı ile anlaştık. Bunu daha önce konuşmuştuk ama daha sonra yazıya döktük. Bu transferler de bankalarda resmi yollarla yapılmış, gizli değildir. Ortada şüpheli bir işlem olsaydı bunları elden alırdım. İddianamede yer alan mal bildirim formlarından da anlaşılacağı gibi 1 yıllık Antalya görev sürem boyunca mal varlığımda artma değil aksine azalma meydana gelmiştir. Aramızda yaptığımız sözleşme de kriminal tarafından doğrulanmıştır" dedi.

Arslan, "Sanki bu adamların arasındaki tanışıklık benimle başlamış gibi yazılmış, ancak MASAK raporlarında bile belli bu insanların arasındaki ilişkinin eskiye dayandığı. Operasyonun yapıldığı gün Ankara'daydım. Vali bey arayıp ne zaman döneceğimi sorduğunda yarın döneceğimi söyledim. Görevden alınmam nedeniyle arayan çok olduğu için yola çıkarken telefonumu kapattım. Başsavcımızı Antalya'ya gelmek üzere olduğumu söylemek için aradım. İddianamede haberdar olmadığım eylemler nedeniyle maddi kaynak elde ettiğim belirtilmiş. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Yurt dışındayken yatırım için Ankara'dan 2 arsa aldığını sözlerine ekleyen Arslan, "İlki eşimin üzerine, diğeri benim üzerime. Arsayı satarken Fazlı'ya bundan bahsetmiştim. Tüm borç tamamlandıktan sonra devir yapılacağına dair bir anlaşma yapılmıştır. 5 milyon değerindeki arsanın taksitle ödeme yoluyla satılacağı, sonrasında tapu devri yapılacağı belirtilmiştir. Bahsedilen 3 milyon ise sözleşme tarihine kadar Fazlı'nın ödediği paradır" dedi.

İrem BAŞDAŞ-Semih ERSÖZLER/ANTALYA,