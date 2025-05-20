Zuhurat Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zuhurat Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı

Ebru sanatının ustası Hikmet Barutçugil'in eserleriyle minyatür sanatçıları bir araya geldi.

20.05.2025 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebru ile minyatür sanatçılarını bir araya getiren "Zuhurat" sergisi, Dolmabahçe'de Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda açıldı.

Milli Saraylar Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen serginin küratörlüğünü Betül Tekiner üstlendi.

Sergide, ebru sanatının usta ismi Hikmet Barutçugil'in sergiye özel hazırladığı barut ebru zeminler üzerine, farklı disiplinlerden 11 sanatçının yorumladığı 70 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hayvan figürlerinden mimariye, tasavvufi ögelerden sembolik anlamlara kadar geniş ve zengin bir anlatım alanı sunan sergide Barutçugil'in yanı sıra Reza Hemmatirad, Begüm Coşkun, F. Hande Topbaş, Hatice Uzun, Feyza Şen, Nihal İpekçi, Nevin Karaca, Canan Sancak, Füsun Yılmaz, Esra Aydın ve Berrin Şahinoğlu'nun eserleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Hikmet Barutçugil, sergiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, açılışı yapılan serginin geleneksel sanatların görünürlüğü açışından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

"Modern sanat ürünlerinin çoğunluğunun bir aldatmaca olduğu anlaşıldı"

Türkiye'nin yüzünü hem kültürel hem de siyasal olarak sadece Batı'ya döndüğünün altını çizen Barutçugil, "Bizler nasıl bir hazinenin üstünde oturduğumuzun ne yazık ki uzun yıllar boyunca farkında değildik. İçinde bulunduğumuz zamanlarda ise kültür hazinemizin sandığı açıldı ve çok güzel eserler ortaya çıktı. Buna paralel olarak da şu anda bütün dünyada geleneksel sanatlara karışı büyük bir ilgi söz konusu." dedi.

Sanatçı Barutçugil, modern sanat ürünlerinin çoğunluğunun bir aldatmaca olduğunun anlaşıldığını vurgulayarak, "İnsan ruhuna hitap etmeyen, altyapısı olmayan eserler ne yazık ki sanat eseri olarak kabul edildi. Geçtiğimiz günlerde Tataristan'daydım. Katıldığım toplantı 'Rusya-İslam Entegrasyonu' başlığını taşıyordu. Bu başlık beni cezbetti ve hattat olmadığım halde, bir hat sevdalısı olarak, hat sanatı üzere orada bir konuşma yaptım." ifadesini kullandı.

Hat sanatına dair bazı önemli bilgilerin uzunca bir zaman herkesten gizlendiğini aktaran Barutçugil, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim hat sanatına ilgim, rahmetli ustam, hattat Emin Barın hocamızla başladı. O süreçte Picasso'nun hat sanatıyla ilgili yorumlarını duyduğumda çok şaşırmıştım. Picasso hat sanatına dair iltifatta bulunarak, 'Tüm sanat hayatım boyunca, Arap alfabesinin ulaştığı zirveye ulaşmaya çalıştım. Eğer hat sanatını resimden önce fark etseydim asla resim yapmazdım.' demiştir. Bu bizlerin nasıl bir hazineye sahip olduğumuzun çok net bir ifadesidir."

"Çok büyük bir güzelliği kaçırmışsın, sen nasıl bir sanatçısın"

Usta sanatçı, hocalarından birisi olan Nurullah Berke'nin Picasso'yla Paris'te karşılaştığını belirterek, "Picasso, Nurullah Hoca'nın Türk olduğunu öğrenince ona, 'Alfabenizi hiç incelendin mi?' diye sormuş. Hocanın 'Yok, incelemedim.' cevabı üzerine, 'Çok büyük bir güzelliği kaçırmışsın. Sen nasıl bir sanatçısın?' diye kızmış. Picasso'ya göre, Arap harfleri içindeki boşluk ve estetik, Batı resminde yoktur. Batı resminde doluluk vardır. Oysa bizim geleneksel sanatımızda bu yoktur ve gerçek sanat budur. Ben de katıldığım etkinlikte Picasso'nun bu yorumlarını aktardım." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı'nın önemli geleneklere sahip olduğunu vurgulayan sanatçı, "Bunlardan birisi de erkek çocuğu dünyaya geldiğinde, evlendiğinde evine assın diye, bir hattata hilyeyi şerif sipariş edilirdi. Hilyeyi şerif, Hazreti Peygamber'in şemailini anlatan bir levhadır. Dolayısıyla bu siparişin anlamı, o çocuğun Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmasına vesile olmaktır. Benzer şeklide kız çocukları için de Kur'an-ı Kerim hediye edilirdi." görüşlerine yer verdi.

Hikmet Barutçugil, geleneksel sanatların yaygınlaşmasında serginin önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanatçı Reza Hemmatirad ise serginin bir parçası olmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, "Hikmet Hocamızın olduğu yerde bizlere konuşmak düşmez. Kendisine bizi dergahına kabul ettiği için minnettarız. Onun sayesinde çok güzel eserler ortaya çıktı. İnşallah buradaki eserler sanatseverlerin beğenisine mazhar olur." diye konuştu.

Açılışta Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve sanat dünyasından isimler hazır bulundu.

Sergi 15 Haziran'a kadar ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA

Hikmet Barutçugil, Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zuhurat Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum
Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı
Türkiye’den İran ve İsrail’e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Mersin’de fabrika yangını Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
20:32
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
20:08
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
09:17
Yarı fiyatına ev almak mümkün İşte detaylar
Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar
09:16
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
09:07
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
08:57
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
08:52
Son maçta Kadıköy’deydi İşte Mourinho’nun yerine gelecek bir numaralı aday
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday
08:52
Narin’in annesi Yüksel Güran’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 23:16:00. #7.13#
SON DAKİKA: Zuhurat Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.