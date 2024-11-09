Zürih Auto Fuarı'nda Elektrikli Araçlar İlgi Gördü - Son Dakika
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Zürih Auto Fuarı'nda Elektrikli Araçlar İlgi Gördü

2024 Auto Zurich fuarında 70 marka yeni modellerini sergiliyor, elektrikli araç deneyimi popüler.

09.11.2024 14:21
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ZÜRİH, 9 Kasım (Xinhua) -- İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen 2024 Auto Zurich fuarında Çinli üretici MG Motor tarafından geliştirilen bir otomobili inceleyen insanlar, 8 Kasım 2024.

Bu yıl 7- 10 Kasım tarihleri arasında 37'ncisi düzenlenen Auto Zurich'te 70 otomobil markası, en yeni modellerini ziyaretçilere sergiliyor.

Test sürüşleri ve danışmanlık için elektrikli araçların yer aldığı "EV Deneyimi" modülü de etkinlikte yoğun ilgi gördü. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Etkinlikler, Teknoloji, Otomobil, Güncel, Zurich, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zürih Auto Fuarı'nda Elektrikli Araçlar İlgi Gördü - Son Dakika

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