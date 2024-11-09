Zürih Auto Fuarı'nda Elektrikli Araçlar İlgi Gördü

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ZÜRİH, 9 Kasım (Xinhua) -- İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen 2024 Auto Zurich fuarında Çinli üretici MG Motor tarafından geliştirilen bir otomobili inceleyen insanlar, 8 Kasım 2024.

Bu yıl 7- 10 Kasım tarihleri arasında 37'ncisi düzenlenen Auto Zurich'te 70 otomobil markası, en yeni modellerini ziyaretçilere sergiliyor.

Test sürüşleri ve danışmanlık için elektrikli araçların yer aldığı "EV Deneyimi" modülü de etkinlikte yoğun ilgi gördü. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)