Zuzubak Otu: Batman'ın Lezzetli Baharatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zuzubak Otu: Batman'ın Lezzetli Baharatı

Zuzubak Otu: Batman\'ın Lezzetli Baharatı
27.05.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın yüksek kesimlerinde toplanan zuzubak otu, baharat olarak yemeklere katılıyor.

Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen zuzubak otu, bölgede yaşayanlar tarafından toplanarak baharata dönüştürülüyor.

Kozluk ve Sason ilçelerinin yüksek kesimlerinde havaların ısınmasıyla yeşeren ve çok az miktarda bulunan zuzubak otu, özellikle bölgede yaşayanlar tarafından büyük zahmetlerle toplanıyor.

Toplanan otlar yıkandıktan sonra ince ince kıyılarak kaya tuzu ile havanda dövülüyor.

Daha sonra kurumaya bırakılan karışımdan elde edilen zuzubak baharatı, cacık, kuru fasulye, çorba, bulgur pilavı gibi yemeklere tat katması için kullanılıyor.

İhtiyacından fazlasını toplayan bölge sakinleri, otu hem yaş hem de baharat şeklinde satarak gelir elde ediyor.

"Kendilerine ait özel müşterileri bulunuyor"

Batman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Reşit Uğran, AA muhabirine, otun toplanmasının hem zahmetli hem de bilgi gerektirdiğini söyledi.

Toplanan zuzubak otunun baharata dönüştürüldüğünü ifade eden Uğran, "Cacık, kuru fasulye, çorba ve bulgur pilavı gibi yemeklerde tercih ediliyor. Yani şunu diyebiliriz, kendi baharatlarını kendileri üretiyor." dedi.

Uğran, bölgede yaşayanların ihtiyaçlarından fazla topladıkları otu yerel pazarlardan ziyade talep eden kişilere satarak gelir sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendilerine ait özel müşterileri bulunuyor. Yöre halkı, bunun satışını yaparak hanelerine gelir sağlıyorlar ama bu otu özellikle kendi damak zevkleri için kullanıyorlar. İlk kez Sason'a gittiğimde insanların yeşil bir karışım kullandığını gördüm ve merak ettim. Bunun ne olduğunu sorduğumda zuzubak bitkisinden elde edildiğini öğrendim. Ben de tattım ve gerçekten oldukça lezzetli."

"Bunun tadını bir sefer alan bir daha bırakmaz"

Sason'un Yücebağ beldesinde yaşayan Aslan Oksak (47) da zuzubak otunun bilenler tarafından çok tüketildiğini dile getirdi.

Kendileri ve sipariş edenler için otu topladıklarını anlatan Oksak, şunları söyledi:

"Dağların yüksek kesimlerinde yetişiyor ve çok seviliyor. Toplamayı anne ve babamızdan öğrendik. Dört mevsim yemeklerin yanında tüketiliyor. Sofraların her zaman olmazsa olmazı. Şehir dışındaki akrabalarımız ve dostlarımız çok istiyor. Bu bölgede bunun yetiştiğini bilen herkes istiyor. Bunun tadını bir sefer alan bir daha bırakmaz."

Kozluk ilçesine bağlı Dolutaş köyünde yaşayan Salih Sezgin de nisan ve mayıs aylarında zuzubak otunu topladıklarını ifade etti.

Yöre mutfağında önemli bir yere sahip olan bitkinin kendine özgü aromasıyla yemeklere tat kattığını ve bölgede şifalı olduğuna inanıldığını anlatan Sezgin, "Zuzubakı 15 yaşımdan beri topluyorum. Hatırlıyorum, çocukken köylüler toplardı. Cacık, çorba ve fasulye gibi yemeklerimize katarız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Batman, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zuzubak Otu: Batman'ın Lezzetli Baharatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti
Zamanlama manidar Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı

11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:20:55. #7.13#
SON DAKİKA: Zuzubak Otu: Batman'ın Lezzetli Baharatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.