15 Temmuz Ruhuyla Coşku

ZAFER MEYDANI'NDA 15 TEMMUZ RUHU YENİDEN YAŞANDI

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılında Afyonkarahisar, o karanlık gecede ortaya konulan aynı ruhu, aynı inancı, aynı sarsılmaz iradeyi ve aynı birlik beraberlik şuurunu Zafer Meydanı’nda bir kez daha yaşadı.

ZARA KONSERİ COŞKUYU ZİRVEYE TAŞIDI

Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Zara’nın eşsiz konseriyle 15 Temmuz Zaferi’nin coşkusu hep birlikte zirveye taşındı.