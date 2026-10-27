Bakan Güler, İskenderun\'da 2\'nci Amfibi Tugay\'ın sancak töreninde konuştu

Bakan Güler, İskenderun'da 2'nci Amfibi Tugay'ın sancak töreninde konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK'nın üst düzey komuta kademesiyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nın Sancak Tevdi Töreni'ne katıldı. Güler törende bahriyelilere hitap etti ve tören sancak tevdiinin ardından sona erdi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey komuta kademesiyle birlikte Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen törene katıldı.
2’nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı’nın Sancak Tevdi Töreni’nde yer alan Bakan Güler, tören kapsamında bahriyelilere hitap ederek önemli mesajlar verdi.
İskenderun’da gerçekleştirilen resmî programa Bakan Yaşar Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı katıldı. TSK komuta kademesinin tam kadro yer aldığı tören, sancak tevdiinin ardından sona erdi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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