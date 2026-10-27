Bakan Güler, İskenderun'da 2'nci Amfibi Tugay'ın sancak töreninde konuştu - Son Dakika
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Bakan Güler, İskenderun'da 2'nci Amfibi Tugay'ın sancak töreninde konuştu

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Bakan Güler, İskenderun\'da 2\'nci Amfibi Tugay\'ın sancak töreninde konuştu
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK'nın üst düzey komuta kademesiyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nın Sancak Tevdi Töreni'ne katıldı. Güler törende bahriyelilere hitap etti ve tören sancak tevdiinin ardından sona erdi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey komuta kademesiyle birlikte Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen törene katıldı. 

Bakan Güler, İskenderun'da 2'nci Amfibi Tugay'ın sancak töreninde konuştu

2’nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı’nın Sancak Tevdi Töreni’nde yer alan Bakan Güler, tören kapsamında bahriyelilere hitap ederek önemli mesajlar verdi.

Bakan Güler, İskenderun'da 2'nci Amfibi Tugay'ın sancak töreninde konuştu

İskenderun’da gerçekleştirilen resmî programa Bakan Yaşar Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı katıldı. TSK komuta kademesinin tam kadro yer aldığı tören, sancak tevdiinin ardından sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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