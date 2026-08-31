Girne'de Gemi Faciası: Kayıplar Aranıyor - Son Dakika
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Girne'de Gemi Faciası: Kayıplar Aranıyor

Girne\'de Gemi Faciası: Kayıplar Aranıyor
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Girne açıklarında batan gemide kaybolan 14 yaşındaki S. M. B. ve 6 yaşındaki kardeşi M. A. B. için umutlu bekleyiş sürüyor.

Girne açıklarında batan gemide bulunan 14 yaşındaki S. M. B. ile 6 yaşındaki kardeşi M. A. B.’ den henüz haber alınamadı. Aynı gemide bulunan M. D. ve M. D.’ in Reyhanlı’daki ailesi de gelecek iyi haberi bekliyor.

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Gemide bulunan 14 yaşındaki S. M. B. ile 6 yaşındaki kardeşi M. A. B.’ e henüz ulaşılamadığı bildirildi. İki kardeşin yakınları, arama-kurtarma çalışmalarından gelecek umutlu haberi bekliyor.

Facianın acısı Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi’ndeki bir başka aile ocağına da ulaştı. Gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki M. D ile 28 yaşındaki M. D’ den sabah saatlerinden bu yana haber alınamadığı öğrenildi.

Yakınları, iki kardeşten gelecek iyi haberi umutla beklerken, bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmalarından gelecek gelişmeler takip ediliyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu

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