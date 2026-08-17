İskenderun'da İşçiler Maaş İsyanında
İşçiler, 3 aydır alamadıkları maaşları için inşaatın çatısında eylem yaptı.
İskenderun’da İtfaiye binası inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla çatıya çıkarak eylem yaptı. İşçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, merkez İtfaiye binası inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla inşaatın çatısına çıktı.
Çatının köşesinde ateş yakan işçiler, maaşlarının ödenmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
İşçilerin eylemi çevrede dikkat çekerken, olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
Haber: Hüseyin Zorkun
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