Samandağ\'da RİP akıntısına kapılan 2 vatandaş Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı

Samandağ’da denize giren ve kendilerinden haber alınamayan 2 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, denizlerde vatandaşların can ve mal emniyetinin korunmasına yönelik görevleri kapsamında, Samandağ ilçesinde denize giren 2 vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik yüzer unsurları tarafından drone destekli yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, 2 vatandaşın çeken (RİP) akıntıya kapılarak yorulduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından sağ ve bilinçleri açık vaziyette Sahil Güvenlik botuna alınan 2 vatandaş, başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun