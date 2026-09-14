Samandağ'da RİP akıntısına kapılan 2 vatandaş Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı - Son Dakika
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Samandağ'da RİP akıntısına kapılan 2 vatandaş Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı

Samandağ\'da RİP akıntısına kapılan 2 vatandaş Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı
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Samandağ'da denize giren ve kendilerinden haber alınamayan 2 vatandaş, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin drone destekli arama-kurtarma çalışmasıyla kurtarıldı. Çeken (RİP) akıntıya kapılarak yorulan 2 vatandaş, sağ ve bilinçleri açık şekilde Sahil Güvenlik botuna alındı.

Samandağ'da RİP akıntısına kapılan 2 vatandaş Sahil <a class='keyword-sd' href='/guvenlik/' title='Güvenlik'>Güvenlik</a> botuyla kurtarıldı

Samandağ’da denize giren ve kendilerinden haber alınamayan 2 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, denizlerde vatandaşların can ve mal emniyetinin korunmasına yönelik görevleri kapsamında, Samandağ ilçesinde denize giren 2 vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik yüzer unsurları tarafından drone destekli yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, 2 vatandaşın çeken (RİP) akıntıya kapılarak yorulduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından sağ ve bilinçleri açık vaziyette Sahil Güvenlik botuna alınan 2 vatandaş, başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Gündem Samandağ'da RİP akıntısına kapılan 2 vatandaş Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samandağ'da RİP akıntısına kapılan 2 vatandaş Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı - Son Dakika
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