Gürbulak'ta X-Ray taramasına takılan yolcu otobüsünde 1 kilo 830 gram esrar bulundu - Son Dakika
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Gürbulak'ta X-Ray taramasına takılan yolcu otobüsünde 1 kilo 830 gram esrar bulundu

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Gürbulak\'ta X-Ray taramasına takılan yolcu otobüsünde 1 kilo 830 gram esrar bulundu
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İran'dan gelen yolcu otobüsü, 8 Kasım 2026'da Gürbulak Gümrük Sahası'nda X-Ray taramasına sevk edildi. Koltuk minderlerinin altına gizlenmiş 1 kilo 830 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 647 bin TL olduğu belirtildi.


Gürbulak Gümrük Sahası’nda uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde koltukların altına özel aparatlar yardımıyla gizlenmiş 1 kilo 830 gram esrar ele geçirildi.

Gürbulak'ta X-Ray taramasına takılan yolcu otobüsünde 1 kilo 830 gram esrar bulundu

08 Kasım 2026 tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası’na gelen yolcu otobüsü, risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında bazı yolcu koltuklarında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, koltuk minderlerinin altındaki demir bölümlere özel aparatlar kullanılarak gizlenmiş ve siyah poşetlere sarılmış 1 kilo 830 gram esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ele geçirilen uyuşturucu maddenin 2026 yılı verileri esas alındığında yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 647 bin TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatılırken, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sınır kapılarında yürütülen risk analizine dayalı denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Gürbulak'ta X-Ray taramasına takılan yolcu otobüsünde 1 kilo 830 gram esrar bulundu - Son Dakika
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