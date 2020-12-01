01 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

01 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
01.12.2020 06:42
01 Aralık 2020 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Snooker
02:30 Haberler
02:35 Kayakla Atlama
03:30 Biatlon
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
04:15 Biatlon
05:00 Snooker
07:00 Nordic Combined
07:00 Kayaklı Koşu
08:00 Kayaklı Koşu
08:15 Nordic Combined
09:15 Nordic Combined
09:15 Kayaklı Koşu
10:00 Kayaklı Koşu
10:00 Nordic Combined
10:30 Snooker
12:30 Kayakla Atlama
12:30 Nordic Combined
13:00 Nordic Combined
13:30 Kayakla Atlama
14:00 Nordic Combined
14:30 Snooker
15:45 Snooker
19:30 Snooker
21:30 Haberler
21:45 Snooker
Son Dakika Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Tayland'da balıklar 25 milyon lira değerinde balina kusmuğu buldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor