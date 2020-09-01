Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Megalodon
01:15 Kırgın Çiçekler
02:15 Megalodon
03:35 Kırgın Çiçekler
04:10 Kırgın Çiçekler
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
23:00 Hacker
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Eylül 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika