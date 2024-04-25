Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın

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Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaparken makine dairesinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ve gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Yangına müdahale devam ederken 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

25.04.2024 20:30  Güncelleme: 20:48
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Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 romörkörleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı, boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

1 GEMİ PERSONELİ YARALANDI

İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi. Yaralı sahil güvenlik botu ile kıyıya çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı\'nda kuru yük gemisinde yangın

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Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın - Son Dakika

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