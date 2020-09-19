01 FM'den Halil Sezai boykotu!

Şarkıcı Halil Sezai'nin, İstanbul Tuzla'da 67 yaşındaki bir vatandaşı darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Adana'da yayın yapan 01 FM radyo istasyonu, Halil Sezai şarkılarını boykot kararı aldıklarını duyurdu.

Konu ile ilgli açıklama yapan 01 FM Yönetim Kurulu Başkanı Umut Yüzer, dünya genelinde kadına, çocuğa ve yaşlı insanlara şiddetin sürekli arttığını belirterek, şiddet uygulayan kişilere karşı boykot uygulayacaklarını söyledi. Umut Yüzer yaptığı açıklamada, "Maalesef kadına, çocuğa ve fiziksel olarak güçsüz olan yaşlı insanlara karşı şiddet gün geçtikçe artmakta. Biz de, 01 FM olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Son olarak, toplum tarafından tanınan şarkıcı Halil Sezai'nin kendinden yaşça büyük ve fiziksel olarak güçsüz bir vatandaşı darp ettiğini sosyal medya üzerinden üzülerek izlemiş bulunuyoruz. Tuzla'da yaşanan bu olay, her ne kadar yargı nezdinde gerekli cezai işlemi alsa da, 01 FM olarak, şarkıcının hiçbir şarkısını radyomuzda çalmama kararı aldık." - ADANA