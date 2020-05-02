02 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

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02 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
1 saat önce
02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Akıl Çemberi
01:00 Gece Görüşü
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:00 Güne Merhaba
08:20 Sağlık Kontrolü
08:45 A'dan Z'ye
09:00 Haber
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Gündem 12
12:00 Haber
13:00 Haber
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
14:00 Haber
15:00 Haber
15:40 Her Şeyden Önce
16:00 Günlük
16:00 Haber
17:00 Haber
17:00 Günlük
17:35 Dolaptaki Sürpriz
18:00 5N1K
19:00 Ana Haber
21:00 CNN TÜRK Masası
21:00 Akıl Çemberi
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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