02 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
00:15 Doya Doya Moda
01:45 Doya Doya Moda
03:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
05:15 Gel Konuşalım
05:30 Oynat Bakalım
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gel Konuşalım
10:00 Survivor Panorama 2020
12:45 Doya Doya Moda
13:00 Doya Doya Moda
15:45 Seda Sayan İle Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
19:15 Oynat Bakalım
20:00 Recep İvedik 5
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
23:15 Eser Yenenler Show
23:15 Program