Görme bozukluğu yaşayan kızını ilk kez gören anne, kaza sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Görme bozukluğu yaşayan kızını ilk kez gören anne, kaza sonucu hayatını kaybetti

Görme bozukluğu yaşayan kızını ilk kez gören anne, kaza sonucu hayatını kaybetti

Muğla'nın Bayır ilçesinde yaşayan Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman çiftinin, geçen yıl dünyaya gelen kızları D. Harman'ın görme bozukluğu olduğu ortaya çıktı. Aydın'da gerçekleştirilen operasyonla ilk kez gören kızlarının mutluluğu kısa sürdü. Evlerine dönüş yolunda meydana gelen kazada anne Harman hayatını kaybetti. Baba Harman'ın sağlık durumu iyi, kızları ise tedavi altında.

26.04.2024 10:27  Güncelleme: 10:41
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Aydın'da, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 29 yaşındaki Ayşe Cihan Harman yaşamını yitirdi, sürücü eşi ve 1 yaşındaki kızı yaralandı. Çiftin, geçen yıl dünyaya gelen kızlarının doğduğundan beri görme bozukluğu yaşadığı için Aydın'da özel bir hastanede yapılan operasyonla ilk kez gördüğü ve Harman Ailesi'nin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Bir aileyi parçalayan kaza, Aydın- Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde meydana geldi. 29 yaşındaki Hayrettin Harman yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazazede Hayrettin Harman ile 1 yaşındaki kızı hastanede tedavi altına alınırken Ayşe Cihan Harman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

DOĞDUĞUNDAN BERİ ANNESİNİ HİÇ GÖREMEDİ

Üzücü kazanın ardından ise yürek parçalayan bambaşka bir ayrıntı ortaya çıktı. Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman çiftinin, geçen yıl 7,5 aylık dünyaya gelen kızları D. Harman'ın gözlerinde görme bozukluğu olduğu öğrenildi. Doğduğundan beri görme bozukluğu yaşayan Harman çiftinin kızları, Aydın'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla ilk kez görmeye başladı.

Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

İLK KEZ GÖRDÜĞÜ ANNESİNİ DAKİKALAR SONRA KAYBETTİ

Korkunç kaza ise hastaneden taburcu olan Harman Ailesinin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada meydana geldi. 1 yaşındaki bebek, ilk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti. Aile dramının yaşandığı olaydan geriye ise mutlu günlerinde çektikleri fotoğraflar kaldı.

Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti
Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti
Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti
Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Görme bozukluğu yaşayan kızını ilk kez gören anne, kaza sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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