Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu İstifa Etti - Son Dakika
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Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu İstifa Etti

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Patiswiss firmasındaki CEO'luk görevinden istifa eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, CV'sinde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ayrıca, İsviçre'deki Patiswiss AG çikolata şirketi ile Türkiye'deki Patiswiss Çikolata'nın hiçbir ilgisi olmadığı açıklanmıştı. Tunaoğlu'nun sendikalı çalışanları işten çıkarması ve çalışanlarına mobbing yapması gibi iddialar da ortaya atıldı.

26.04.2024 09:04  Güncelleme: 09:08
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İş dünyasının bir araya geldiği sosyal medya platformunda bir vatandaşın paylaştığı küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıtla gündeme gelen Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, gelen tepkiler üzerine Patiswiss firmasındaki CEO'luk görevinden istifa etmişti. Görevi eşine devreden Tunaoğlu ile ilgili iddiaların ise ardı arkası kesilmemişti.

Tunaoğlu'nun CV'sinde yer alan "Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programını 2011-2013 yılları arasında tamamladı" beyanının gerçeği yansıtmadığı iddia edilmişti. Üniversitenin web sitesinde söz konusu programın ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği bilgisi yer alırken, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Erdi Daşdemir de X hesabından "Elif Aslı Yıldız'ın Linkedin'indeki '2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi' doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir" mesajını paylaşmıştı.

İsviçre'deki Patiswiss AG çikolata şirketi de, Türkiye'deki Patiswiss Çikolata ile hiçbir ilgilerinin olmadığını, marka adlarının izinsiz kullanımıyla ilgili daha önce şikayette bulunduklarını ve yasal işlem başlattıklarını açıklamıştı.

Şubat ayında sendikalı çalışanları işten çıkarmasıyla gündeme gelen Tunaoğlu, X hesabından "Çok komiksiniz valla ne diyeyim, boş vaktiniz çoktur sizin, siz eğlenin" ifadelerini kullanmıştı. Tunaoğlu, devamında da "Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Yıllarca Aselsan'da çalıştım. Kısa devre neden çıkar, çok iyi bilirim. O yüzden elektrik panolarımıza ulaşamadınız" yazmıştı.

Tunaoğlu ile ilgili son iddia ise bardağı taşıran cinsten oldu. Birkaç ay önce yayımlandığı ortaya çıkan bir haberde Tunaoğlu'nun çalışanlarına mobbing yaptığı öne sürüldü. Haberde işçiler, Tunaoğlu'nun kendilerine bağırıp çağırdığını, azarladığını anlatıyor. İşçiler, "Deprem döneminde de çok fazla depremzede işe alındı. Bunun bile çok fazla reklamı yapıldı sosyal medyada. Bu arkadaşlara sanki lütuf yapılıyormuş gibi davranılıyor. En ufak hareketinde bu hatırlatılıyor" ifadelerini kullanıyor.

Hatırlanacağı üzere art arda yaptığı skandal açıklamalar sonrası Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevi bıraktığını sosyal medya hesabından açıklamıştı. Tunaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, İsviçre, CEO, Hukuk, 3.Sayfa, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu İstifa Etti - Son Dakika
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