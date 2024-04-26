Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor

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Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni bir futbol kulübü satın alma planları yapıyor. Ilıcalı'nın hedefinde Slovenya Ligi ekiplerinden NK Maribor var. Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmiş ve iki maçı da kaybetmişti.

26.04.2024 09:54  Güncelleme: 10:20
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı yeni kulüp ortaya çıktı.

"AVRUPA'DA MÜCADELE EDEBİLİRİZ"

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, ''Temel olarak Avrupa kupalarında yer alabilecek bir takıma sahip olmak istiyoruz. Tabii ki bu kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımımız olursa Avrupa'da mücadele edebiliriz. Bu büyük bir avantaj olacaktır. Slovenya'ya odaklandık ama hiçbir şeyi garanti edemem" demişti.

YENİ HEDEF MARIBOR

Acun Ilıcalı'nın Slovenya Ligi ekiplerinden NS Mura'yı satın almak istediği ve imza aşamasına geldiği ileri sürülmüştü ancak son görüşmelerde anlaşmanın yapılamadığı belirtilmişti. Nogo Mania'nın haberine göre; Acun Ilıcalı, rotasını Maribor'a çevirdi. NK Maribor takımının, kulübe önemli bir yatırım yapmak isteyen Acun Ilıcalı da dahil olmak üzere potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

"BİLGİ TOPLAMA AŞAMASINDAYIZ"

Bu gelişmelerinden ardından Maribor'dan "Potansiyel yatırımcılarla görüşme ve bilgi toplama aşamasındayız. Bunlar bağlayıcı olmayan görüşmeler olduğu sürece, medyada çıkan haberler veya adaylar hakkındaki söylentiler hakkında yorum yapamayız" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapıldı.

FENERBAHÇE AVRUPA'DAN ELEDİ

Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Slovenya, Maribor, Futbol, Televizyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert kursun : Yani tl deger kaybetmeye devam ediyor turkiyede kazan yurt disina yatirim yap bu acunun 20 yarismaci 100 calisanindan baska kime ne faydasi var 7 2 Yanıtla

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