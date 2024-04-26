Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi

Ekonomi

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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün yaz aylarından itibaren çok hızlı olacağını belirterek kamuda tasarruf ve kayıt dışılıkla mücadele vurgusu yaptı.

Konuşmasında ekonomi programının çalıştığını ve sonuç alındığını belirten Bakan Şimşek, programı daha da geliştireceklerine işaret ederek "Türkiye ekonomisine ilişkin orta-uzun vadeli perspektifinde kötümserliğe yer yok. Dışarıdaki yatırımcıların önümüzdeki dönemde ilgisinin artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONLA MÜCADELE ZAMAN ALIYOR"

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Orta Vadeli Program çalışıyor, programımızı güçlendireceğiz. En büyük önceligimiz fiyat istikrarı. Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız. Yapısal reformlarla dezenflasyona destek sağlayacağız. Merkez Bankası'na dezenflasyon tesisi için destek vereceğiz.

Enflasyonu düşürmek, şok öncesi döneme dönmek bir süreç işi. Dünyada da böyle. Enflasyonla mücadele bir süreç işidir zaman alıyor.

"KAMUDA TASARRUF ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Kamuda tasarruf ve harcama kontrolü üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik yakında bazı hususları paylaşacağız ve gerekli adımları atacağız.

Kayıt dışılıkla mücadele eylem planı açıklamayacağız sadece uygulama yapacağız Hazine ve Maliye bakanlığı çok güçlü şekilde sahada olacak.

"BÜYÜME SORUNUMUZ YOK"

Türkiye'nin cari açığını kalıcı bir biçimde sürdürülebilir bir patikada kalıcı olarak tutmaya çalışacağız. Cari açık 25 milyar doların altına inecek. Altın ithalatında normalleşmeye doğru gideceğiz.

Çok kapsamlı yapısal reform gündemimiz var. Büyüme sorunumuz yok ama büyümenin kompozisyonunu değiştirmekte kararlıyız.

"KUR OYNAKLIĞI AZALDI"

Program tam bizim planladığımız çerçevede çalışıyor, bazı alanlarda öngördüğümüzden çok daha iyi çalışıyor. Gelecek sene bu vakitlerde belki çok daha farklı konuları konuşuyor olacağız. Kur oynaklığı azaldı. Çok büyük ihtimalle ilk çeyrekte net ihracatın katkısı pozitife dönecek

İç talep ilk çeyrekte güçlü devam etti. Merkez Bankası o nedenle ilave sıkılaşma adımları attı. Yılın ikinci yarısından itibaren iç talep yumuşarken, dış talepteki toparlanmayla birlikte net ihracat pozitife dönecek, büyümede yumuşak bir geçiş yaşayacağız ama makul düzeyde kalacak ve dezenflasyon süreci başlamış olacak.

"ENFLASYON YAZIN ÇOK HIZLI DÜŞECEK"

Ekonomide dengelenme başladı, programın çalıştığının en güzel gösterge budur, önümüzdeki çeyreklerde çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor. Yıllıklandırılmış cari açık bu sene 25 milyar doların altına inecek.

Enflasyon yıllık olarak yaz aylarında baz ve programın etkisiyle çok hızlı düşecek. Piyasanın enflasyon beklentileriyle hedeflerimiz arasındaki fark yaz aylarında kapanacak. Bütün kredi derecelendirme kuruluşları "Bu program sayesinde notu artıracağım" diye pozitif görünüme geçtiler, yetmedi bir kuruluş notumuzu hem artırdı hem pozitife çevirdi. Pazartesi günü bütün bu rating kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle çok kapsamlı ayrı ayrı toplantılar yapacağım.

"ORTA-UZUN VADELİ PERSPEKTİFİNDE KÖTÜMSERLİĞE YER YOK"

Programın güçlü uygulanmasının devamıyla birlikte Türkiye'nin kredi notuna artış geleceğine inanıyorum. Biz doğruları yapacağız, eninde sonunda bu doğruların takdir edileceğine inanıyorum. Türkiye ekonomisine ilişkin orta-uzun vadeli perspektifinde kötümserliğe yer yok. Dışarıdaki yatırımcıların önümüzdeki dönemde ilgisinin artacağına inanıyorum."