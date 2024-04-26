Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ''Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız. Harcama kontrolü devreye girecek. Kamuda tasarruf 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak'' dedi.

26.04.2024 10:10  Güncelleme: 10:39
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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün yaz aylarından itibaren çok hızlı olacağını belirterek kamuda tasarruf ve kayıt dışılıkla mücadele vurgusu yaptı.

Konuşmasında ekonomi programının çalıştığını ve sonuç alındığını belirten Bakan Şimşek, programı daha da geliştireceklerine işaret ederek "Türkiye ekonomisine ilişkin orta-uzun vadeli perspektifinde kötümserliğe yer yok. Dışarıdaki yatırımcıların önümüzdeki dönemde ilgisinin artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONLA MÜCADELE ZAMAN ALIYOR"

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Orta Vadeli Program çalışıyor, programımızı güçlendireceğiz. En büyük önceligimiz fiyat istikrarı. Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız. Yapısal reformlarla dezenflasyona destek sağlayacağız. Merkez Bankası'na dezenflasyon tesisi için destek vereceğiz.

Enflasyonu düşürmek, şok öncesi döneme dönmek bir süreç işi. Dünyada da böyle. Enflasyonla mücadele bir süreç işidir zaman alıyor.

"KAMUDA TASARRUF ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Kamuda tasarruf ve harcama kontrolü üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik yakında bazı hususları paylaşacağız ve gerekli adımları atacağız.

Kayıt dışılıkla mücadele eylem planı açıklamayacağız sadece uygulama yapacağız Hazine ve Maliye bakanlığı çok güçlü şekilde sahada olacak.

"BÜYÜME SORUNUMUZ YOK"

Türkiye'nin cari açığını kalıcı bir biçimde sürdürülebilir bir patikada kalıcı olarak tutmaya çalışacağız. Cari açık 25 milyar doların altına inecek. Altın ithalatında normalleşmeye doğru gideceğiz.

Çok kapsamlı yapısal reform gündemimiz var. Büyüme sorunumuz yok ama büyümenin kompozisyonunu değiştirmekte kararlıyız.

"KUR OYNAKLIĞI AZALDI"

Program tam bizim planladığımız çerçevede çalışıyor, bazı alanlarda öngördüğümüzden çok daha iyi çalışıyor. Gelecek sene bu vakitlerde belki çok daha farklı konuları konuşuyor olacağız. Kur oynaklığı azaldı. Çok büyük ihtimalle ilk çeyrekte net ihracatın katkısı pozitife dönecek

İç talep ilk çeyrekte güçlü devam etti. Merkez Bankası o nedenle ilave sıkılaşma adımları attı. Yılın ikinci yarısından itibaren iç talep yumuşarken, dış talepteki toparlanmayla birlikte net ihracat pozitife dönecek, büyümede yumuşak bir geçiş yaşayacağız ama makul düzeyde kalacak ve dezenflasyon süreci başlamış olacak.

"ENFLASYON YAZIN ÇOK HIZLI DÜŞECEK"

Ekonomide dengelenme başladı, programın çalıştığının en güzel gösterge budur, önümüzdeki çeyreklerde çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor. Yıllıklandırılmış cari açık bu sene 25 milyar doların altına inecek.

Enflasyon yıllık olarak yaz aylarında baz ve programın etkisiyle çok hızlı düşecek. Piyasanın enflasyon beklentileriyle hedeflerimiz arasındaki fark yaz aylarında kapanacak. Bütün kredi derecelendirme kuruluşları "Bu program sayesinde notu artıracağım" diye pozitif görünüme geçtiler, yetmedi bir kuruluş notumuzu hem artırdı hem pozitife çevirdi. Pazartesi günü bütün bu rating kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle çok kapsamlı ayrı ayrı toplantılar yapacağım.

"ORTA-UZUN VADELİ PERSPEKTİFİNDE KÖTÜMSERLİĞE YER YOK"

Programın güçlü uygulanmasının devamıyla birlikte Türkiye'nin kredi notuna artış geleceğine inanıyorum. Biz doğruları yapacağız, eninde sonunda bu doğruların takdir edileceğine inanıyorum. Türkiye ekonomisine ilişkin orta-uzun vadeli perspektifinde kötümserliğe yer yok. Dışarıdaki yatırımcıların önümüzdeki dönemde ilgisinin artacağına inanıyorum."

Mehmet Şimşek, Maliye, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oooo: Sarayın bir ayda 145 bin emekli maaşı kadar masrafı var. Nereden başlayacaksınız tasarrufa? 62 2 Yanıtla
  • fatih kara : Kamudaki lüks araçlardan başlayın, benim kullandığım kağıtla, kalemle, ışıkla tasarruf olmaz.. 42 2 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Mevlana'nın bir sözü var. Kısaca " 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel" bu söz ilerisi için umut vaat eden insanlar için söylenmiştir. Mevlana şimdi yaşamış ve akplileri tanımış olsaydı herhalde şöyle bir cümle kurtardı..yeter be..bende uzak olun.. )))) 25 1 Yanıtla
  • alos : GENEL MÜDÜR DÜZEYİNİN ALTINDAKİ KAMU ARAÇLARINI TOPLAMADIĞINIZ SÜRECE TASARRUF BİRİLERİNİN TABİRİ İLE ..... ÖRDEK OLUR. 1 0 Yanıtla
  • Ridvan Ozturk: Kamuda "tasarruf" olması için kamuda "israf" olması gerekir. Öncelikli soru: Kamuda neden "israf" var? 0 0 Yanıtla

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