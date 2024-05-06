Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar

Spor

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ikinci yarısında 2 zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı.

OSAYI DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de ilk yarıda da kısa süreli bir sakatlık yaşayan Osayi-Samuel, karşılaşmanın 51. dakikasında kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

İRFAN CAN SEKEREK ÇIKTI

Sarı-lacivertli takım bu sırada bir zorunlu değişiklik daha yapmak zorunda kaldı. Oyuncu değişikliği yapılırken acı içerisinde kendisini yere bırakan İrfan Can Kahveci, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve sekerek sahayı terketti. İsmail Kartal, İrfan Can'ın yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS