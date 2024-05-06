Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 2 zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı. Sakatlan Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi. İsmail Kartal, 2 futbolcunun yerine Mert Müldür ve Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

06.05.2024 21:21  Güncelleme: 21:26
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Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ikinci yarısında 2 zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı.

OSAYI DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de ilk yarıda da kısa süreli bir sakatlık yaşayan Osayi-Samuel, karşılaşmanın 51. dakikasında kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

İRFAN CAN SEKEREK ÇIKTI

Sarı-lacivertli takım bu sırada bir zorunlu değişiklik daha yapmak zorunda kaldı. Oyuncu değişikliği yapılırken acı içerisinde kendisini yere bırakan İrfan Can Kahveci, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve sekerek sahayı terketti. İsmail Kartal, İrfan Can'ın yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Trendyol Süper Lig, İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Fenerbahçe, Konyaspor, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar - Son Dakika

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