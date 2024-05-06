Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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Dünya

Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi

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Hamas'ın ateşkes teklifini onayladığını duyurmasının ardından İsrail işgali altındaki Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi.

06.05.2024 21:32  Güncelleme: 21:48
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Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, Hamas Hareketi'nin, ateşkes teklifini onayladığını bildirmesinin ardından sevinç gösterileri düzenlendi.

Bölgedeki AA muhabiri ve görgü tanıklarına göre, Gazze Şeridi'ndeki Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Nusayrat kentleri caddelerinde ve çadır kamplarında Hamas'ın ateşkes önerilerini duyurmasının ardından Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu.

Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi

GAZZE'DE ATEŞKES KUTLAMASI

Filistinlilerin bir kısmı ateşkes teklifine verilen onayı birbirlerine tatlı ikram ederek kutlarken, bir kısmı da cadde ve sokaklarda coşku ve sevinç içinde küçük çaplı yürüyüşler gerçekleştirdi.

Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi

HAMAS ATEŞKESİ KABUL ETTİ

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Katar ve Mısır'lı yetkililere ateşkes için sunmuş oldukları teklifi onayladıklarını ilettiğini duyurdu.

Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi

HAMAS HEYETİ SALI GÜNÜ KAHİRE'YE GİDECEK

Öte yandan Mısır'daki haber kanallarından Kahire el-İhbariyye televizyonu, üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hamas'tan bir heyetin ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek üzere salı günü Kahire'ye geleceğini aktardı.

Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
Hamas\'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze\'de sevinç gösterileri düzenlendi
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • can kalyuncu: Yeterbe kardeşim bitsin bu savaş ve gözyaşı 34 2 Yanıtla
  • serkan cindemir: İnş ateşkes olur ama soz konusu ısraıl olunca bence bu gecıcı yarın veya 1 hafta sonra buyuk patlak verir ?? 25 1 Yanıtla
    Murat Yılmaz: verdi bile kardeşim. yarına kalmadı Bir saat içinde İsrail döndü 4 0
  • DORUĞUN GERZESİ: birbirimizi kandırmayaşım ne savaş biter ne gazzenin çilesi . 18 1 Yanıtla

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