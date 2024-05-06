DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi

Politika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM'deki basın toplantısında TPAO işçileriyle ilgili sıkıntıları gündeme getirdi: Ekmen, basın toplantısına 1 Mayıs'ı şu sözlerle anarak başladı: "Geçen gün andığımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü buradan bir kez daha kutlamak istiyorum. Sosyo-ekonomik varlığımızın vazgeçilmez unsuru olan üreten, emek veren, alın teri döken herkesin bayramını kutluyorum. Emekçinin alın terinin kurumadan karşılığını aldığı, emeğin sömürülmediği, ülkemizdeki gelir adaletsizliğinin ve uçurumunun kapandığı güzel bir Türkiye diliyorum."

"GABAR'DA ÇIKARILAN PETROL'DE TPAO İŞÇİSİNİN EMEĞİ VAR"

Milletvekili Ekmen, TPAO'nun ve emektar işçisinin önemini şu sözlerle ifade etti: "1954 yılında kurulan Türkiye Petrolleri, 70 yıl boyunca ürettiği katma değerle ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. Doğduğum şehrin önemli ve köklü kurumu, babamın da emekli olduğu milli şirketimiz Türkiye Petrollerinin çıkardığı petrol ve doğalgaz, canla başla çalışan işçinin alın teriyle değere dönüşmektedir. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazda, Gabar'da çıkarılan kaliteli petrolde Türkiye Petrolleri işçisinin emeği vardır.

"AĞIR VE RİSKLİ KOŞULLARDA ÇALIŞIYORLAR"

Şırnak bölgesinde/Gabar'da günlük üretimin 40 bin varile, Batman'da 45 bin varil günlük üretime çıkılmasında en büyük pay TPAO işçisinindir. Şırnak bölgesinde Üretimde günlük 100 bin varil hedefine de yine işçinin emeği ve fedakarlığı ile ulaşılacağı bilinmelidir. Enerjide keşif ve üretim atılımı; Türkiye Petrolleri işçisinin gecesini gündüzüne katarak, ağır ve riskli koşullarda yaptığı çalışma ile sağlanmaktadır.

"EMEĞİNİN DAHİ KARŞILIĞINI ALAMIYORLAR"

"Türkiye Petrolleri emekçisinin değil ödül ve teşekkür, emeğinin dahi karşılığını alamaması enerji politikalarında büyük bir çelişkiye işaret etmektedir." diyen Ekmen, işçilerin kök ücret seviyeleri, yapılan iş ve çalışma koşulları göz önüne alındığında, emsal kamu kuruluşlarındaki düzeyin altında kaldığını ifade etti. Ekmen, enflasyon artarken ve alım gücü hızla gerilerken, işçilerin bu durumunun artık sürdürülebilir olmaktan çıktığına dikkat çekti.

"İŞÇİLERİN BİRİNCİ SORUNU KÖK ÜCRET"

İşçilerin birinci sorununun kök ücret sorunu olduğuna dikkat çeken Ekmen, TPAO işçilerinin kök ücretinin enflasyon karşısında eridiğini ve emsal kuruluş olarak TPAO'dan ayrılma BOTAŞ'a göre %40 geride kaldığını ifade etti. "Ekonomik sıkıntıların faturası, enerjide bağımsızlık ateşini yakan Türkiye Petrolleri işçisine çıkarılmaktadır." diyen Ekmen, bu yetmezmiş gibi kamuda uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri bahanesiyle (fazla) işçilerin mesai ücretlerinin 10 aydır ödenmediğini söyledi. Ekmen, rekor petrol üretimi ile övünenlerin üretenlere 10 aydır yaptırdıkları fazla çalışma karşılığını ödemediklerini ifade etti. Milletvekili Ekmen, düşürüldüğü belirtilen mesai kotaları gerekçesiyle, yapılan mesainin, dökülen alın terinin karşılığının Ağustos 2023'ten beri verilmediğine dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen

"TASARRUF İŞÇİDEN BAŞLAMAZ"

Mehmet Emin Ekmen, yetkili mercilere şu sözlerle seslendi: "Sn. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sn. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sn. TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu tasarruf işçiden başlamaz. Tasarruf işçinin emeğinden başlamaz. Tam aksine işçinin emeği fazlasıyla memnun edici bir şekilde verilir ki üretim daha da artsın. İşçilerimizin üniversite öğrencilerini işçilerimizin mutfak giderlerini kısarak Türkiye petrolleri zengin olmaz, Türkiye Cumhuriyeti zengin olmaz. Lütfen tasarruf kalemlerinin değil israftan, yolsuzluktan, gösterişten tasarruf edin. Makam arabalarına tasarruf edin. Yüzlerce arabalık konvoylardan tasarruf edin. Özel uçaklarla seyahat etmekten tasarruf edin. İşçilerimizin fazla mesai ücretlerinden tasarrufa hiçbir vicdan onay vermez."

"PETROL İŞÇİSİNİN HAK ETTİĞİ ÜCRETİ ENFLASYONA EZDİRMEYELİM"

Yaşanan mağduriyetlere şu sözlerle dikkat çeken Ekmen, yetkilileri sorun çözmeye davet etti: "2023 Aralık ayında Sn. Genel Müdür bunların ödeneceğini ifade etmişti, ama 2024 Mayıs ayındayız ve hala ödenen bir şey yok. İntibak çalışması da beklentileri karşılamamıştır. Yapılan çalışmalar geçmişten bu yana sektörde faaliyet yürüten kuruluşların çok gerisinde kalmıştır. THY yöneticilerinin aldığı yüksek ücreti, dünyada bu sektördekilerle kıyaslayarak savunan zihniyete sesleniyorum: Dünya genelinde petrol işçilerin aldığı ücretle Türkiye petrol işçilerin aldığı ücreti kıyaslayalım ve bu petrol işçisinin hak ettiği ücreti hiç olmazsa enflasyona ezdirmeyelim. Bırakın dünya seviyelerini çıkartmayı. Asıl işçilerin yanında birçok iş de maalesef bugün taşeron eliyle ve servis şirketler aracılığıyla yürütülmektedir. Buna da son verilmelidir. Tüm taşeron emekçilerine ayrımsız bir şekilde TPAO işçisi gibi hak ettiği ücret ödenmelidir. Aynı şekilde kadro verilmelidir. Verimliliği artırmanın en önemli yolu budur. Servis şirketler üzerinden yapılan işlerdeki ölümlü iş kazaları ortadadır."

Milletvekili Ekmen, TPAO'nun yıllardır ortaya koyduğu güçlü kurumsal yapıya ve sağlam kurum kültürüne değinerek yetkililere çağrısını şu sözlerle bitirdi: "TPAO, Türkiye'de kurumsal kültürü en güçlü olan şirketlerden biridir. Bu kurumsal kültüre sahip çıkılması ve taşeron ve servis şirketler aracılığıyla da bu kültürün zayıflatılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Gerekli çalışmalar gündeme alınmalıdır ve ücretler iyileştirilmelidir. Taşeron sistemine son verilmelidir.İçeride biriken alacaklar ödenmelidir. Bir kere daha Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Sn. Ahmet Türkoğlu, hemşerimiz, Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek'e çağrıda bulunmak istiyorum: Enerji, keşif ve üretim atımında fedakârca çalışan işçinin sesine kulak verelim. Sendikaların sesine kulak verelim ve bu sorunları çözelim. İşçiyi ailelerini mağdur etmeyelim."