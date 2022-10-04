04 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

04 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

04.10.2022 06:42
04 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

04 Ekim 2022 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Duy Beni

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kara Bela

22:15 Yalı Çapkını

YORUMLAR
500
Malta bayraklı 'Star Flyer' Bodrum Limanı'na yanaştı Malta bayraklı 'Star Flyer' Bodrum Limanı'na yanaştı 03 Ekim 2022 Star Yayın Akışı 03 Ekim 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Yalı Çapkını, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 04 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
12:37 Valerien Ismael, Beşiktaşlıları isyan ettirdi! Taraftar Şenol Güneş'i istiyor
12:04 Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı
12:02 Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki
12:00 VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu
11:56 İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi
11:44 Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli
11:43 Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını katletti! Mahkemenin hatası yüzünden serbest kaldı
11:39 Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler
11:27 MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok
11:26 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 12:51:59. #1.12#
SON DAKİKA: 04 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement