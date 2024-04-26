Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış - Son Dakika
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Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış

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Urfa'dan gelen anne, 14 yaşındaki kızının kaçırıldığını söyleyerek Esra Erol'da programında yardım istedi. Kızları için kayıp başvurusunda bulunan ailenin, çocuklarını 100 bin TL başlık parası karşılığında akrabalarına verdiği ortaya çıktı.

26.04.2024 09:21  Güncelleme: 09:26
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bir çocuk gelin skandalı ortaya çıkarıldı. 14 yaşındaki kızı Berfin'in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Songül, canlı yayında yardım istedi. Ancak kayıp diye aranan çocuğun bir aileye gelin olarak başlık parasıyla verildiği ortaya çıktı.

100 BİN TL BAŞLIK PARASI

Yayına katılan Cuma'nın amcası, Songül ve eşinin kızları Berfin'i 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını söyledi. İki aile arasında arabuluculuk yapan Ali Bey, canlı yayında yaptığı açıklamada "İki aile birbirine düşman olmuştu ben onları bir araya getirdim. Bana Berfin'in 18 yaşından büyük olduğunu söylemişlerdi gerçek yaşını yayında öğrendim. Berfin'in ailesine barışma karşılığında 98 bin TL yatırdık" dedi. Ailelerin barıştırılma görüntüsü ve Berfin'in ailesine atılan 98 bin TL'lik başlık parasının dekontu da yayınlandı.

Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış

SKANDALI KANITLAYAN BELGE

Canlı yayında yayınlanan bir belgede Berfin'in babası Ahmet İlkin'in bir kağıda "Ben Ahmet İlkin, kızım Berfin İlkim 2010 doğumludur. Severek birisine kaçmıştır. Ben davacı değilim. Kızıma karşı ve severek kaçtığı Cuma Gezer ile ailesine hiçbir şekilde düşmanlığım yoktur. İsterlerse buyursunlar gelsinler, elimi öpüp barışabilirler" yazarak imza attığı da ortaya çıktı.

Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış
Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış
Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış

Esra Erol, Çocuk, Atv, Hukuk, 3.Sayfa, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Beşiktaş 1903: Bu uygulama çoğu doğu da var zaten 12 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Kibar Feyzo izleyin. 4 0 Yanıtla

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