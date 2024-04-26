Cumhurbaşkanı Kararıyla 36 Bin Sağlık Personeli İstihdam Edilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Kararıyla 36 Bin Sağlık Personeli İstihdam Edilecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Karara göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip görev alacak. Bu personelin bir kısmı acil sağlık hizmetlerinde, ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerinde, sağlık evlerinde ve yataklı tedavi birimlerinde görev yapacak.

26.04.2024 08:54  Güncelleme: 08:58
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36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

- Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek

ANKARA (AA) - Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Cumhurbaşkanı Kararıyla 36 Bin Sağlık Personeli İstihdam Edilecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Cumhurbaşkanı Kararıyla 36 Bin Sağlık Personeli İstihdam Edilecek - Son Dakika

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