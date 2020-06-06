06 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 İçerde

03:30 Kalp Atışı

06:00 Pis Yedili

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş'le

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Hayalet Dayı

15:45 Pis Yedili

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

23:15 Hayalet Dayı