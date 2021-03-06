Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Yer Çekimi
01:10 Tövbeler Olsun
01:45 Payitaht Abdülhamid
01:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
02:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:40 Işığın Prensesi
05:55 Seksenler
06:55 Böyle Bitmesin
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:55 Yedi Numara
09:30 Kalk Gidelim
09:55 Tozkoparan İskender
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:40 Acemi Anneler Stüdyo
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
13:30 Doru
15:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
15:25 Benim Adım Melek
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika