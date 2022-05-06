Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Köşeyi Dönen Adam
01:30 Lila ve Eve
03:15 Köşeyi Dönen Adam
04:30 Gelin Evi
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:00 Yalancı Yarim
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Mayıs 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika