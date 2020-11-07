07 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

07 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı
07.11.2020 06:42
07 Kasım 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hekimoğlu
01:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
03:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Gelinim Mutfakta
05:45 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:00 Gelinim Mutfakta
14:15 Çarkıfelek
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Kung Fu Panda 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Sadakatsiz
22:45 Bir Nefes Yeter
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