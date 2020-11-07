07 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

01:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

03:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Gelinim Mutfakta

05:45 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 Gelinim Mutfakta

14:15 Çarkıfelek

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Kung Fu Panda 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Sadakatsiz

22:45 Bir Nefes Yeter