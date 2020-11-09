09 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

09 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
09.11.2020 06:42
09 Kasım 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Uzaylı Seferi
01:20 Babil
02:00 Uzaylı Seferi
03:30 Türk Müziği
03:30 Erkenci Kuş
04:30 Erkenci Kuş
05:15 Afacan Beşler
05:30 Afacan Beşler 2
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Afacan Beşler 2
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
16:30 Yeni Bir Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
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